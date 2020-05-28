Кто исполнит главную роль, пока неизвестно

Amazon собирается снять сериал по мотивам книги «Девушка с татуировкой дракона». Главной героиней станет Лисбет Саландер. Об этом сообщает издание Variety.

Планируется, что сериал не будет продолжением или переосмыслением истории из книг и фильмов. События с Лисбет Саландер происходить в наши дни с новыми персонажами.

Продюсерами сериала станут Роб Буллок и Энди Харрис. Исполнительным продюсером выступит Энди Харрис, а также Роб Баллок. Amazon Studios и Left Bank снимут сериал в сотрудничестве с Sony Pictures Television.

Когда начнутся съемки, состоится премьера, а главное – кто сыграет Лисбет Саландер, пока неизвестно.

Напомним, ранее «Девушка с татуировкой дракона» Дэвида Финчера экранизировавшая студия Sony Pictures в 2011 году.

Фото: Getty Images

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