Новый каналG.spaceШОУМАНИЯДэвид Линч запустил на Youtube свой прогноз погоды. ВИДЕО

Дэвид Линч запустил на Youtube свой прогноз погоды. ВИДЕО

Один из выдающихся режиссеров современности 74-летний Дэвид Линч запустил свой новый проект на Youtube. Похоже что это документалка 🙂 , ведь гений сюррреалистических фильмов снимает прогноз погоды.

Дэвид, создавший легендарный «Твин Пикс», «Малхолланд драйв» и другие киноленты, которые обсуждают до сих пор, сидит в кабинете и описывает, что происходит за окном.

И вот как это выглядит:

Этот прогноз погоды – редкая возможность увидеть Дэвида Линча в соцсетях. Ведь режиссер выходит в свет только по особым случаям. Видимо, карантин и самоизоляция повлияли и на него.

Фото  – gettyimages

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