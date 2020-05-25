Кто будет отвечать за сплетни и скандалы на Манхэттене, узнаем позже

Скучаешь по Блэр и Чаком с их интригами? Есть печальные новости: продолжение сериала «Сплетница» от HBO перенесли. Теперь шоу об элите Манхэттена выйдет не раньше 2021 года. Конечно, причиной стала эпидемия коронавируса.

Сначала стрим-сервис HBO Max планировал выпустить новые серии осенью 2020 года, но съемки приостановили. Об этом сообщает издание Vulture.

«Они еще даже не начали производство, хотя были на стадии препродакшн и готовы снимать», – отметила главный контент-директор сервиса.

Напомним, над продолжением работает создатель оригинала Джош Шварц. Действие нового проекта будет происходить через восемь лет после финала оригинального сериала и расскажет о новом поколении подростков из частной нью-йоркской школы.

Кристен Белл снова станет голос таинственной «Сплетницы» и будет рассказывать всю историю. А богатеньких подростков сыграют Тави Гевинсон, Томас Доэрти, Адам Чанлер-Берат и Зион Морено.

Читай также:

Мокрая у бассейна: Бритни Спирс станцевала в купальнике

На эту и на ту: Карди Би набила тату на все тело