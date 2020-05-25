Новый каналG.spaceШОУМАНИЯПышная красота: Lizzo станцевала карантинный тверк в бассейне (ВИДЕО)

Пышная красота: Lizzo станцевала карантинный тверк в бассейне (ВИДЕО)

Девушка любит похвастаться своим телом

Американская хип-хоп исполнительница Lizzo провела новую фотосессию в купальнике, а также сняла пикантное видео в бассейне. В нем девушка показала, как умеет танцевать тверк своими пышными ягодицами.

«Посмотри в зеркало. Это тело твое летнее тело. Теперь тверкай со мной!» – подписала видео Lizzo.

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На снимках селебрити позирует в ярком розово-голубом бикини. Также на Lizzo надеты маска и перчатки в тот же принт, и купальник. Серию этих снимков она подписала «Добро пожаловать в лето 2020». Таким образом артистка подчеркнула, которым будет карантинное лето.

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