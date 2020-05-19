Ирэна Карпа, Роман Скрыпин, Сергей Кузин, Соня Сотник и другие присоединились к мотивирующему документальному клипу группы Фиолет

«Поки є ще такі, як ми, цей світ не згасне. Чисте небо після грози – це життя прекрасне», – решила напомнить украинская группа Фиолет.

В конце апреля в инстаграме группы появился пост с призывом к фанам не расстраиваться из-за продления карантина, разнообразить свои будни и показать в коротком видео, как каждый проводит это время, как держит себя в хорошем состоянии и в чем находит обычную радость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фіолет (@fiolet_band) 22 Апр 2020 в 5:55 PDT

Саундтреком к такому необычному документальному клипу-видео-влогу стала жизнеутверждающая песня с альбома 2018 Aurora – «Життя Прекрасне».

Кроме Fiolet Family, к идее присоединились журналисты, музыканты и писатели – друзья группы Фиолет Сергей Кузин, Соня Сотник, Роман Скрыпин Денис Жупник, Виктория Жуковская, Мяч Dreadball, Руслан Горовой, Иван Леньо, Виктор Винник, Иван Марунич, Андрей Тимчук, Ирэна Карпа, Макс Кидрук, Остап Микитюк и другие. Режиссером монтажа стал Ярослав Коник.

– В это странное время каждый из нас переосмысливает ценность и быстротечность жизни. Да, коронавирус остановил привычный ритм, создал кризис во всех отраслях, откорректировал все наши планы, однако положительно повлиял на экологию, очистил воздух и океаны от загрязнений, вызванных производством, освободил больше времени для общения с семьями, показал нам наши уязвимые места и заставил учиться приспосабливаться к новым условиям. Культурная отрасль Украины пострадала больше всего, но не остановилась. Музыка – это то, что заставляет людей чувствовать себя счастливыми, а следовательно живыми. Сегодня мы объединились, чтобы напомнить всем, что жизнь прекрасна, – комментирует идею создания видео группа.

– Один з моїх улюблених видів колаборації з шанувальникам – кліпи з домашніми відео #фіолетfamily. Максимально живі, креативні і життєствердні. Дотримуючись соціальної дистанції, ми не забуваємо триматися разом, аби пережити ці дивні і непрості часи. «Кращі поруч», цитуючи слова пісні, і це – найголовніше, – дополняет лидер группы Сергей Мартынюк.

Фиолет от начала карантина активно поддерживали украинцев онлайн-концертами на youtube, общением в стримах и развлечениями в сторис, а вне этого начали писать новый по звучанию альбом и обещают уже скоро представить первый сингл. Ждем новостей!

Фото: Лора Молодець

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