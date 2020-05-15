Украинская певица Настя Каменских, которая известна в мире под псевдонимом NK, представила новый клип и трек «Воспоминания».

Смотрите клип Настя Каменских – Воспоминания:

В новой песне «Воспоминания» Настя Каменских рассказывает романтическую историю совместных путешествий со своим мужем Потапом. Клип на этот трек певица создала сама из архивных фото и видео пары. На такую ​​видеоработу Каменских вдохновили приятные воспоминания при просмотре старых фото и видео в телефоне.

– Одним уютным вечером я просматривала фото в телефоне. Счастливые улыбки, солнечные дни и романтика меня так вдохновили, что я захотела создать из всего этого небольшой фильм воспоминаний. Чтобы прожить те чувства еще раз, – отметила Настя Каменских.

В клипе собраны кадры из романтических путешествий певицы с мужем. По словам NK, хранить такие моменты не только в памяти, но и на фото, видео или в каких сувенирах для нее очень важно.

– Я люблю и ценю каждый день своей жизни. Поэтому обязательно храню свои жизненные события в фото, видео или каких-то предметах. У меня есть особое место, где я храню все флешки, старые телефоны – так называемая ящик воспоминаний. Я могу открыть ее в любой момент и с улыбкой и теплом в сердце прожить те счастливые моменты снова и снова. Живите так, чтобы вам хотелось вспоминать и прожить еще раз каждый день. Давайте сохранять свет своей жизни. Хранить любовь, которая в вашем сердце, – добавила артистка.

Впервые вживую новинку «Воспоминания» от Насти Каменских можно будет услышать на ее онлайн-концерте в TikTok сегодня, 15 мая, в 19:00.

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