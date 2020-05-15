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15 мая
Спустя три года: Hurts представили новый трек Voices
Музыканты готовятся к релизу пятого студийного альбома
Британская группа Hurts впервые за три года выпустила новую песню. Сингл Voices представили 15 мая на официальном YouTube-канале коллектива.
Слушать новую песню Hurts – Voices поцілована онлайн:
VIDEO
В течение последних двух лет от Hurts не было абсолютно никаких новостей. Социальные сети участников группы – Тео Хатчкрафта и Адам Андерсона не обновлялись с 2018 года. А сейчас они полностью обновились. Солист Hurts Тео даже сменил имидж – теперь он носит длинные волосы.
Известно, что трек Voices станет ключевым в новом студийном альбоме, который Hurts планируют выпустить до конца 2020 года.
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