Новый каналG.spaceШОУМАНИЯСпустя три года: Hurts представили новый трек Voices

Спустя три года: Hurts представили новый трек Voices

Музыканты готовятся к релизу пятого студийного альбома

Британская группа Hurts впервые за три года выпустила новую песню. Сингл Voices представили 15 мая на официальном YouTube-канале коллектива.

Слушать новую песню Hurts – Voices поцілована онлайн: 

В течение последних двух лет от Hurts не было абсолютно никаких новостей. Социальные сети участников группы – Тео Хатчкрафта и Адам Андерсона не обновлялись с 2018 года. А сейчас они полностью обновились. Солист Hurts Тео даже сменил имидж – теперь он носит длинные волосы.

Известно, что трек Voices станет ключевым в новом студийном альбоме, который Hurts планируют выпустить до конца 2020 года.

Читай также:

12 девушек Макса Барских: Смотрим новый клип «По секрету»

Победим коронавирус: Queen покажет концерт памяти Фредди Меркьюри

Hurts новости шоубизнеса шоубизнес шоуманиия