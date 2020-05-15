Где смотреть конкурс «Евровидение-2020» онлайн?
Смотри уже 16 мая! Организаторы хотят поднять настроение поклонникам песенного конкурса
Альтернативное онлайн-шоу пройдет не в классическом формате «Евровидения». Организаторы отказались от самой важной составляющей – определения победителя. Основная цель онлайн-концерта – развлечь и объединить всех фанатов в Европе в период карантина.
We have an update following the cancellation of @Eurovision 2020#Eurovision #ESC2020 pic.twitter.com/3DFPEi9R8D
— EBU (@EBU_HQ) March 20, 2020
– Мы намерены с помощью программирования и наших онлайн-платформ в ближайшие месяцы почтить песни и исполнителей, которые были выбраны для Евровидения-2020, – говорится в сообщении организаторов.
Евровидения-2020 онлайн состоится 16 мая в 22:00 по киевскому времени, концерт можно будет увидеть в эфире СТБ и UA:Перший.
Напомним, что «Евровидение-2020» в Нидерландах отменили из-за пандемии коронавируса. Международное песенное событие в традиционном формате состоится уже в 2021 году. Конкурсанты останутся прежними, но выступят уже с новыми песнями. Организатор оставил возможность странам-участникам выбрать нового представителя, если возникнет такая необходимость.
А пока 16 мая всех поклонников «Евровидения» ждет огромный концерт, где споет и украинская группа «Go_A» с песней «Соловей».
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