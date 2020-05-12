Пришло «Время приключений»: Смотрим трейлер спин-оффа легенданого мультсериала
Отличная новость для фанов культового Adventure Time: совсем скоро выйдут специальные четыре серии проекта. Этот спин-офф, анонсированный стриминговым сервисом HBO Max, получил название «Время приключений: Далёкие земли».
Что известно о спин-оффе?
Каждый из четырех новых выпусков будет длиться около часа, и в каждой серии будет рассказана отдельная история.
Трейлер, который вышел сегодня и буквально «взорвал интернет», это анонс первого выпуска, котрый будет посвящен БиМО, игровой приставке Финна и Джейка. БиМО окажется перед непростой задачей – спасти мир от уничтожения.
Интересно, что в этом эпизоде «Время приключений: Далёкие земли» появится совершенно новый герой, чем-от напоминающий кролика с очень длинными ногами.
Так же известно, что главные герои мульфильма «Время приключений» Финн и Джейк появятся аж в четвертой серии.
В трейлере указано, что премьера спин-офф состоится скоро, но точная дата не названа. Что ж, учитывая что запуск самой стримингвой плаформы HBO Max запланирован на 27 мая, можно предположить, что Adventure Time: Distant Land мы сможем увидеть уже в начале
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