Александр Положинский выпустил первую песню после «Тартака». Слушаем!

Новый проект музыканта со вкусным названием «Ол.Ів.’Є» представляет дебютный радиосингл «Маяки».

Ровно год назад украинские артисты Александр Положинский и Иван Марунич, фронтмен группы NRavitsa Planet, представили экспериментальный проект «Ол.Ів.’Є» в названии которого зашифрованы имена участников. В течение первых 34 недель каждую субботу в соцсетях были представлены новые песни в акустическом звучании live. И вот, наконец, в честь годовщины творчества для публики представлен первый студийный трек «Маяки».

– Маяки – одна з перших наших пісень, присвячена нашому другу Юрію Тирі або просто Степаничу, – рассказывает Александр Положинский про новую работу. – Власне, ця пісня не так для нього, як про нього. Мандрівник і волонтер, який війною та власним життєвим вибором змушений крутити кермо свого жовтого волонтерського буса, хоча душа прагне до керма сторічного фрісландського баркаса. Я написав цю пісню ще до створення дуету Ол.Ів.‘Є й уявляв її дещо інакшою – більш драйвовою та динамічною. Іван, своїм композиторським втручанням, зробив її більш ліричною. Радий, що вона сподобалася багатьом людям і стала першою, яку «Ол.Ів.’Є» записав на студії.

– Как метко кто-то написал в комментариях в соцсетях, «Ол.Ів.’Є» – это такая творческая лаборатория и музыкальный хакатон, где мы за короткий промежуток времени с Александром создаем песни, – делится впечатлениями Иван Марунич. – За прошлый год написали более тридцати треков в акустике, а теперь будем реализовывать их в студийных записях. Материала много, поэтому, возможно, некоторые даже войдут в репертуар и следующий альбом моего основного проекта – группы NRavitsa Planet. Но есть некоторые песни, которые лучше Александра никто не исполнит. «Маяки» – одна из них. И в ней у меня была прекрасная возможность реализоваться, как соавтора музыки и аранжировщика.

К созданию трека присоединились саундпродюсеры Сергей Сершень и Михей Медведев, а визуализацию сделала художница Анна Охматенко. Кстати, на обложке нарисован реальный маяк в Фрисландии (Нидерланды), у которого Александр и Иван осенью прошлого года вдохновлялись на новые песни.

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