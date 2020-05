Смотри уже 16 мая! Организаторы хотят поднять настроение поклонникам песенного конкурса

Из-за пандемии коронавируса «Евровидение-2020» в Нидерландах отменили. Конкурс в привычном формате состоится уже в следующем году. Европейский вещатель сделал невероятное заявление на официальных ресурсах события: шоу состоится онлайн!

Альтернативное онлайн-шоу не будет «Евровидением» в классическом понимании. Ведь организаторы уберут конкурсную составляющую – определение победителя. Основная цель замысла – развлечь и объединить всех фанатов в Европе в период карантина.

We have an update following the cancellation of @Eurovision 2020#Eurovision #ESC2020 pic.twitter.com/3DFPEi9R8D

— EBU (@EBU_HQ) March 20, 2020