30 Seconds To Mars оценили кавер Стаса Шуринса на их песню: Ждём дуэт?

Музыкантам настолько понравилось, как Стас исполнил их культовую The Kill, что они поделились кавером в сториз на странице группы

Концерты в прямых эфирах, онлайн-тренировки, кулинарные блоги – на карантине украинские и мировые артисты не бездельничают, а вполне себе находят силы на общение с аудиторией, которая опечалена переносом многих больших мероприятий.

Победитель проекта “Фабрика звезд-3” на Новом канале, финалист шоу The Voice Of Germany Стас Шуринс же решил в этот непростой период уделить это время не только написанию авторских песен, но и записыванию каверов. На странице артиста в Instagram можно найти исполнение песен Льюиса Капальди, Джеймса Артура, Muse, U2 и 30 Seconds To Mars.

Последние, кстати, оценили версию своей песни The Kill в исполнении Стаса Шуринса – на их странице в сториз появился перепост видео артиста. Таким образом, версию Шуринса имели возможность оценить более 1 млн подписчиков группы.

– Это лучший день карантина. Да что там, года! Я – преданный фанат 30 Seconds To Mars с давних времен, у меня в плейлисте множество их песен. Надеюсь, после всего этого мне можно рассчитывать на дуэт?, – смеется Стас.

