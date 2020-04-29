Go_A – победители Нацотбора на «Евровидение 2020». Они должны были представлять Украину на песенном конкурсе в мае, но карантин смешал все карты. И теперь ребята готовятся выступить на онлайн-шоу, которое устраивают организаторы «Евровидения» 16 мая, и собираются писать новую песню для номера в следующем году.

Все, что вы должны знать о Go_A и чуть больше 🙂 – в эксклюзивном интервью с участниками группы Тарасом Шевченко и Екатериной Павленко.

Давайте поговорим сначала о вашем названии Go_A, ведь большинство называет вас [Гоа], а, как я понимаю, это должно звучать как [Гоу_Ей]?

Тарас: Да, все правильно.

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Почему у вас такое название?

Т.: Во-первых, Go_A – это, фактически, аббревиатура. Она сделана таким образом, что каждый человек может вкладывать в нее свой смысл. Объясняю: «Go» – идти с английского, «А» – это не наша «а», это латинская буква «альфа», которая в истории всегда означала начало, дом, корни, иногда даже Бога. Что-то такое… первоначальное! Поэтому наше название можно перевести как движение к началу. Кто-то может перевести его иначе, но все равно это значит, что мы движемся в направлении того, с чего мы начинали.

Вас бесит, когда название вашей группы произносят неправильно?

Катя: Нет, не бесит.

Т : Это не самое худшее, как нас называли. Было много вариантов, очень часто наше название ассоциируется со штатом Гоа в Индии, хотя никакого отношения к этому мы не имеем.



У вас есть песня с бандуристом Ярославом Джусем, и в ее тексте – цитаты Далай-ламы. Почему именно так? Вы как-то по-особенному относитесь к его философии?

Т.: На самом деле Далай-лама – один из немногих, кто получил Нобелевскую премию мира. Это человек, который, на мой взгляд, несет максимальный позитив. На все зло, на весь хейт, что есть в мире, нелегко отвечать только позитивом. Я считаю, для этого нужна очень большая сила. Вот к чему стоит стремиться.

А как вы отвечаете на негатив? Готовы к хейту, который будет после «Евровидения», независимо от того, насколько классно вы выступите?

Т.: Понимаете, хейт – это состояние человека, которому чего-то не хватает в жизни. Поэтому, если правильно, скажем, организовать эмоциональное состояние человека, в том числе и благодаря нашей музыке, то хейт просто исчезнет!

Очень много людей, увидев список участников Нацотбора, писали в своих соцсетях: «Кто все эти ноунейм?» А есть участник среди ваших конкурентов, о котором вы тоже впервые услышали лишь накануне Нацотбора?

К.: Для меня открытиями были группа «TVORCHI» и певец GIO. О последнем я никогда не слышала. Несмотря на то, что GIO участвовал в каких-то талант-шоу (я просто не слежу за этим в последнее время), для меня он стал настоящим открытием. Мне нравится музыка и творчество GIO. Я была удивлена, что не слышала о нем раньше!

Т.: Я, наконец, услышал, что делает Марина Круть. Смотрел ее выступления, но никогда не видел материала. И мне было очень интересно узнать, как это происходит.

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У вас не появились еще мысли о коллаборации с ней?

К.: Вообще, мы всегда открыты к сотрудничеству! У нас была коллаборация с Katya Chilly, с тем же Ярославом Джусем. Просто мы такая группа, которая, как говорится, вне тусовки. Иногда к нам попадают люди, и мы им рады, как и вообще любым коллаборациям и творческим отношениям.

Т.: Мы очень любим то, что получается гармонично. То есть, можно слепить «шо попало», но таким будет и сам результат. Когда есть какая коллаборация, это означает, что артисты должны ее дополнять. Если это возможно – круто!

А Вы себя считаете молодой группой?

Т.: В каком-то смысле, пожалуй, да. Все, что сейчас происходит на Нацотборе – для нас в новинку. И в этом смысле мы молодая группа. А вот насчет того, сколько мы выступаем, как делаем нашу музыку – сказать немного сложнее. Для кого-то мы молодая группа, потому что они узнали о нас впервые буквально несколько недель назад. К тому, чем сейчас является наша группа, мы пришли за годы ее существования. 14 раз менялся состав коллектива, потому что искали именно тех людей, которые будут понимать, что мы делаем. Которые будут, скажем, «болеть» нашим творчеством. Думаю, если вспомнить тот путь, который мы прошли, то уже сложно говорить о молодой группе!

Все, что сейчас происходит на Нацотборе – для нас в новинку

Можете немного рассказать о каждом участнике группы?

Т.: Катя у нас любит кошек.

К.: Да! У меня есть сфинкс. Я его очень люблю, это важная часть моей жизни. По поводу того, кто мы… Я всю жизнь училась на музыканта. Мое первое образование – руководитель хора, а второе – фольклорист. Именно работать в музыке начала буквально три года назад. До этому пробовала себя и в McDonald’s, и моделью была…

Т.: У меня два высших образования, оба экономические. Но с 14 лет я вбил себе в голову, что хочу заниматься музыкой, связать свою жизнь с ней. И что-то до сих пор никак не могу выбить это из головы (смеется). Сколько себя помню, всегда играл в каких-то группах, пытался писать свою музыку. Прошел через большое количество стилей: начинал когда-то с хип-хопа, затем перешел в тяжелый рок, потом что-то еще. Для меня в музыке самое главное – это эмоции и энергия. Электронную музыку я всегда любил, она сейчас может звучать так, будто это рок. Просто без роковых составляющих: косух и хаера. Я очень долго шел к тому, что мы делаем сейчас. И мне кажется, пришел туда, куда нужно!

Мы забрали его на запись, и теперь Игорь – часть группы!

А другие участники группы?

К.: У нас есть еще новый участник группы – Игорь Диденчук. Мы познакомились с ним на фестивале в Польше. Он ездил туда с коллективом, в котором я когда-то пела, будучи студенткой. И мы все жили в одном кампусе вместе с другими коллективами из 21-й страны. Игорь просто в какой-то момент к нам подошел познакомиться. Они узнали наше творчество, мы их. И как-то так разговорились, потом пели украинские песни на весь кампус в четыре голоса. А потом, уже в Киеве, Игорь сказал, мол, если нам понадобится сопилка, то он может подыграть. Мы забрали его на запись, и теперь Игорь – часть группы! Он также играет в рэп-группе «KALUSH» и прописывает сопилку очень многим артистам.

Т.: Еще один новый участник группы – гитарист Иван Григоряк, Катин старый друг. Такой он… настоящий гуцул! Иван действительно родом с гор, с Прикарпатья. Он сразу почувствовал наше творчество.

К.: Его дети – наши фанаты.

Т.: Да! Он ждал, когда мы его пригласим 🙂

К.: Нет, он даже не ждал. Я просто уехала читать стихи на литературный вечер возле Черновцов. А потом пришла к своей подруге в гости, мы сидели, пили чай, и как-то я ей обмолвилась, что мы ищем гитариста в группу. И тут мой взгляд падает на Ваню, который сидит рядом. Спрашиваю: «А ты не хочешь в нашей группе поиграть?» Он признался, что давно об этом мечтал, и так мы его забрали в «GО_А».

А как с «Евровидением»?

К.: Для него это вообще шок. Он съездил с нами только на один концерт, и потом мы такие: «Хоп, Ваня, мы идем на «Евровидение».

Т.: Это произошло как раз перед тем, как он окончательно узнал, что будет с нами в команде. Я звоню ему: «Ваня, ты можешь говорить? У меня два вопроса. Помнишь, ты хотел в группу?» – «Да, помню» – «Ты в группе! А помнишь, что мы говорили о «Евровидении»?» – «Помню!» – «Ну, мы идем». Вот так все произошло, очень быстро!

К.: Пока он очень стесняется. Ваня во время своего первого концерта так волновался! Когда мы вышли на саундчек, у него что-то не заладилось. Мы пошли на обед, а он говорит: «Нет, я не буду есть, я иду репетировать».

Наша группа – это одна семья

Вы «срослись» вместе как коллектив?

К.: Да! И, надеюсь, так будет и впредь. Наш коллектив состоит из людей, которые понимают, что мы делаем. Многие приходили к нам из разных стилей музыки, но они просто хотели съездить с нами на концерты. Эти музыканты не могли принести никакой идеи или предложить что-то новое. Они просто выполняли свою работу. И иногда, если честно, мне кажется, им это не слишком и нравилось. Не было ощущения, что люди становятся нашей командой. К примеру, не было никаких репостов типа «я пою в группе». Никто не хвастался этим.

То есть, ходили, как на скучную работу?

Т.: Вы знаете, это было так, будто они участники кавер-бэнда. Пришли, отыграли, забрали свои деньги и ушли. Иногда так и надо, но наша группа – это одна семья.

Video: Победители Нацотбора на Евровидение 2020: группа Go_A о 14-м составе, Billie Eilish и странном названии Гоа - победитель отбора на Евровидение 2020! Эксклюзивное первое интервью GО_А после победы в Нацотборе

К.: Просто мы очень много времени проводим вместе. Можем ехать на концерт 8 часов в одной машине. И очень важно, чтобы рядом были люди, с которыми совпадает мировоззрение. Кстати, сейчас у нас все говорят на украинском. Это классно!

Давайте поговорим о ваших конкурентах на Нацотборе, в частности, о конкуренте, который больше всех «на слуху» – Jerry Heil. Кто-то сравнивает ее с Billie Eilish, мол, они обе быстро «выстрелили». А как вы относитесь к Jerry Heil? Считаете ее творчество простым?

Т.: Я не думаю, что на Jerry Heil работает такой большой штат сотрудников, как на Billie Eilish (смеется). Если вспомнить, то она очень долго шла к этому сама. Яне никто не помогал!

Jerry Heil – #VEGAN: конкурсная песня участницы Нацотбора на Евровидение 2020

К.: Я следила за ней как за блогером еще когда она сидела дома в Василькове и снимала эти видео. Мне нравилось. Меня с образованием хорового дирижера заинтересовал ее образ разложения на голоса. Я считаю, это очень прикольный скилл! И поэтому рада ее успеху, она заслуживает этого.

Т.: К тому же, я очень уважаю ее саунд-продюсера Рому (Morphom), потому что он почти такой, как Яна. Он вышел совсем из другого мира и начал заниматься музыкой. Рома делает это так, как, считаю, у нас не делает почти никто! Я многому у него научился именно в сценических моментах. Он никогда не держит это в секрете. Типа это мое «ноу-хау», я никому не расскажу. Он всегда открыт, готов помочь! И мне очень приятно, что такой человек сотрудничает с Яной.

К.: На жеребьевке в первом полуфинале нас «поселили» в одну гримерку с Яной. Я на самом деле волновалась, потому что иногда, когда человек становится звездой, у него меняется отношение ко всему. С ней такого не произошло. От Jerry идет очень светлая энергетика. Когда человеку звездную карьеру покупает не папа, а она идет к ней сама изначально, с самого низа, то, мне кажется, ему никогда не грозит то, что он «наденет корону».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Go_A (@go_a_band) 6 Ноя 2018 в 3:13 PST

А как вы относитесь к творчеству самой хайповой певицы современности – Billie Eilish, недавно собравшей кучу статуэток «Грэмми»?

К.: Мне лично очень нравится ее творчество. Впервые услышала Billie Eilish на видео, где она стояла в спортивном костюме и просто пела на каком-то фоне. Тогда я подумала: «Боже, как это классно!» Не было ни одной пафосной аранжировки или вокального надрыва. Все на месте. Ее звукоизвлечение поражает, она классно это делает. Хотя многие пишут, что у нее нет голоса…

Т.: Не умеет петь… А ты спой, как она, попробуй!

К.: Она своим голосом передает «вайб» и создает классную атмосферу. У нее очень клевые тексты, мне нравятся. Они довольно философские, но Billie подает их так, словно наблюдает за всем извне. Она не пытается выдавить из себя эти эмоции. Я ее большая фанатка!

Т: Еще не надо забывать, что музыку пишет ее брат. У них такая мощная связь как у брата с сестрой, что, думаю, они понимают друг друга с полуслова. Он пишет музыку, она – тексты. И это очень органичное и искреннее сочетание.

Посмотреть эту публикацию в Instagram FIVE ARE YOU KIDDING Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish) 27 Янв 2020 в 12:06 PST

К.: Если меня попросят охарактеризовать Billie Eilish, скажу, что это гениальный минимализм. Когда я смотрела те видео, думала: «Какая гениальная девочка из Америки». И сейчас, когда смотрю «Грэмми», тешу свой музыкальный вкус. Иногда я слушаю музыку и думаю: «Хмм, пожалуй, мой вкус никто не поймет». А потом ты видишь, что это слушают все. И, самое главное, им нравится!

Т.: В прошлом году в одном из интервью нас спросили: «Какого артиста вы считаете открытием в этом году?» И Катя ответила именно о Billie Eilish.

Вот такие необычные музыканты эти GО_А: вдохновляются Billie Eilish, прислушиваются к Далай-ламе, по 14 раз меняют состав группы и находят «своих» за кухонным столом. Они прошли долгий путь, чтобы стать самими собой.

Фото: @go_a_band