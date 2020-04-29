Новый каналG.spaceШОУМАНИЯJerry Heil выложила кусочек новой песни на английском (ВИДЕО)

Jerry Heil выложила кусочек новой песни на английском (ВИДЕО)

Певица в соцсетях поделилась отрывком трека #CURRENTMOOD

Карантин явно благотворно влияет на Яну Шемаеву. Она уже успела записать взрывной хит #НІНАДОНТСТРЕС и даже смонтировать забавное лирик-видео к нему.

Очень трогательно: Jerry Heil спела с мамой дуэтом (Видео)

 Сегодня Jerry Heil поделилась с подписчиками еще одной своей музыкальной новинкой – треком #CURRENTMOOD. А точнее его небольшим отрывком. В подписи к видео певица призналась, что в акустике англоязычный трек звучит не так сочно, как она надеется, будет звучать в электронном варианте.

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Что ж, с нетерпением ждём полную версию!

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