Украинская телеведущая поделилась правилами, которые помогают ей во время самоизоляции

Недавно ведущий Нового канала Александр Педан провел онлайн-интервью со своей подругой, телеведущей Машей Ефросининой. Она рассказала, как проводит карантинные будни, и что помогает ей не сойти с ума в четырех стенах. Оказывается, у Ефросининой есть ежедневные мастхэвы, которые ей помогают.

Так что лови ТОП-5 карантинных лайфхаков от телеведущей Маши Ефросининой:

Вы не должны развлекать своих детей!

– Первые 3-4 дня дети думали, что они на каникулах, сходили с ума. Я сказала: «Стоп! Это не каникулы, это карантин». Не надо становиться для них аниматорами. Сейчас все женщины думают, мол, если они теперь с детьми, то тех нужно развлекать. Но мы этого не делаем. Они знают, что есть режим. Обязательная двухчасовая прогулка. Единственное, что не получается, уложить вовремя спать.

Записывайте все, что съедаете!

– Почему-то когда ты дома, хочется больше есть. Это нормально. Первый способ – заесть стресс. Если у вас повышенный аппетит, знайте – вы не заболели. Просто так реагирует ваша нервная система. Такова особенность психики человека – защищаться. И первое, что нам хочется, – это съесть что-нибудь сладенькое или вкусненькое. Кто не может сейчас контролировать свой аппетит, записывайте в течение трех дней, что вы едите. И когда прочтете это, будете не очень хорошо чувствовать себя, ну, или скажете: «Молодец». В этом списке должно быть три приема пищи. Дробить можно, когда ты всегда бегаешь, двигаешься, когда нет времени поесть правильно.

Пейте много воды

– Хочешь есть – пей! Наш мозг так устроен, что когда мы питаемся, он дает команду накапливать. А когда пьешь – мозг не накапливает. Я всегда хожу по дому со стаканом воды. Обманывай свой мозг!

Находите время на себя!

– У нас есть определенные часы, когда расходимся по разным комнатам, по своим углам. У каждого должно быть личное пространство, чтобы не сойти с ума!

Инвестируй в себя!

– Есть прекрасная английская фраза: If you can not go outside, go inside – «Если не можешь выйти на улицу, зайди внутрь себя и посмотри, что там». Ты представляешь, сколько сейчас отношений мужских и женских перезагрузится. Какая это прекрасная возможность найти общий язык, проговорить то, о чем раньше не мог. Также можешь заняться своим здоровьем и посвятить это время себе. Девушки имеют возможность сделать все эти масочки, а мужчины – скачать все эти спортивные штуки. У тебя нет отмазок, чтобы не инвестировать время в себя!

#залишайсявдома и проводи время с пользой, как это делает Маша Ефросинина!

