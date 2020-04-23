Японская эстетика, бутафория и шторы как задник: Смотрим новый клип Lucas Bird

Песня «Art Class» станет саундреком к документальному фильму про украинский стартап – Pix Movie

«Art Class» — трек из второго альбома украинского артиста Lucas Bird, который получил название «Bedroom Dance Club». В его звучании ощутимо влияние японской музыки жанра city-pop, в частности, таких артистов, как Tatsuro Yamashita и Taeko Ohnuki. Совместно с режиссером Александром Сиденко Lucas Bird передал подобную азиатскую эстетику и в своей видеоработе. Клип на «Art Class» — это история, в которой иронично показывается зарождение отношений, со всеми неловкостями и курьезами. Финал клипа остается открытым, для чтобы каждый зритель смог сам додумать чем же закончилась эта история.

– Идея видеоклипа была разработана совместно с Даниилом (Lucas Bird). В первый же день он пришел со своим сценарным планом и определенной историей, которую хотел изобразить. Я же, в свою очередь, как режиссер клипа, не хотел разрушить визуальный стиль артиста. Поэтому уловил настроение и понял: нужно делать что-то шутливое, даже гротескное, добавляя фарс всему происходящему. При этом по визуальной части, хотелось добавить аналоговых техник, отсылая зрителей в прошлое, – рассказывает режиссер Александр Сиденко.

В 2019 году Lucas Bird одержали победу в конкурсе Taburetka Music Showcase на саундтрек к первому документальному фильму про украинский стартап — Pix. Группа получила приз в $10 000 на съемку клипа на песню, которая и стала саундтреком.

– У нашего клипа и фильма больше отличий, чем общего, – признается Даниил Зубков, Lucas Bird. – Сложно сравнивать документальный фильм и игровое видео. Если фильм рассказывает реальную историю создания продукта, то в клипе мы наоборот подчеркиваем нереальность и бутафорию всего происходящего. Для большей атмосферности видео мы стилизовали съемку под формат 8мм пленки. Мы постарались пронести иронию и настроение присущие композициям Lucas Bird, в каждом кадре. Я бы хотел, чтобы зритель это почувствовал.

Первый EP Lucas Bird «I’m Seventeen» был выпущен на лейбле Masterskaya. Он объединил в себе поп-композиции, в которых гитарные и клавишные партии, лаконичные тексты и общее звучание моментально наталкивают на сравнение с рок-музыкой 60-х, в частности с саундом The Beach Boys и The Beatles. А вот в новых работах первое место занимают уже клавишные, а грув в сочетании с мелодичностью приближают музыку к японской поп-музыке 70-х.

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