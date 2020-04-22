В разных странах мира одновременно демонстрировалось видео, которое символизирует единство людей в борьбе против пандемии.

Украинская студия мультимедийных решений стала частью международного творческого проекта «Один мир. Одно сердце», созданного по инициативе мэрии Бухареста. Проект призван подчеркнуть важность солидарности и единства всех людей, независимо от национальности, культуры или религии во время борьбы с коронавирусом.

Вокруг инициативы объединились 46 международных 3Д студий и независимых дизайнеров. Команды создавали индивидуальные ролики, которые начинались с одного и того же визуального шаблона – огромного пурпурного сердца. Далее каждая творческая команда по-своему интерпретировала тему и создавала уникальное видео, которое благодаря своей творческой силе и замыслу передает важное послание всем людям. В итоге все работы объединили в одно произведение искусства, которое одновременно проецировалось на фасадах зданий в разных уголках мира: Мексике (Монтеррей), США (Сиэтл), Украине (Киев), Румынии (Бухарест), Венгрии (Будапешт) и других странах.

Давайте посмотрим, что создала украинская команда:

– Наша украинская команда 3Д художников приняла решение участвовать в этой информационной кампании, чтобы через такой акт творчества выразить самые благородные чувства и признательность врачам и всем, кто ежедневно борется против коронавируса. Также мы хотели выразить любви и поддержать дух надежды тем, кто соблюдает меры карантина и остается дома для спасения жизни окружающих. Все вместе мы сильнее, и только так можем изменить ситуацию», – рассказал Остап Хитрук, основатель Magic Innovations, представлявшей Украину.

В Киеве точный адрес фасада здания, куда транслировалась проекция, не назывался, во избежание скопления людей и нарушения режима карантина.

Но сейчас, находясь дома, мы можем еще раз насладиться этим невероятным шоу.

Фото – www.facebook.com/MagicInnovations3D

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