Кучерявый красавчик из Epolets – о новом треке и плюсах карантина (Эксклюзив!)

Как не впасть в уныние, и какие плюсы можно найти в карантине, эксклюзивно Новому каналу рассказал Павел Вареница, фронтмен группы Epolets

Мнения по поводу карантина разделились. Кому-то изоляция – в кайф, а кто-то не знает, как быть дальше и сходит с ума, сидя дома. Но во всем можно найти позитив, правда? Его пытается найти и Паша. Музыкант долго разбирался, и готов поделиться правдой, которая открылась ему за это время!

Во-первых, не смотря на карантин и все сложности с ним связанные, нельзя останавливаться и опускать руки. Epolets пришлось перенести всеукраинский тур, но они не расстроились и выпустили новый трек «Правда» и очень стильное lyric video к нему. Более того, находясь в разных городах, музыканты продолжают репетировать!

Кроме новых творческих навыков и наработок, Павел Вареница признался, что открыл много «карантинных» плюсов и в бытовых вопросах.

Только в 32 года узнал, оказывается, чтобы лучше спать, нужен распорядок дня.

Во-первых, музыкант, наконец, нормально выспался. 30-часовые рабочие смены, дни и ночи на студии, туры и фестивали. Только с появлением такого количества свободного времени, когда, казалось бы, спать можно сколько хочешь, Павел решил ссоставить себе график, по которому он будет ложиться и просыпаться:

– На мой сон не влияют внешние факторы в виде гостиниц, съёмных квартир в других городах, переездов, ночевок в поездах и автобусах. Я сплю, как ребенок. 🙂 Только в 32 года узнал, оказывается, чтобы лучше спать, нужен распорядок дня. И на время стал ребенком, сейчас у меня все по графику. В 8:00 – прогулка с псом, в 9:00 – завтрак, в 10:00 я уже на рабочем месте в спальне :). В 13:00 – обед, в 18:00 – домашний спорт, в 19:00 – ужин, в 20:00 – прогулка с псом. А в 23:00 я уже сплю!

Во-вторых, фронтмен Epolets избавился от проблем с кожей. Жизнь музыканта идет в ногу с рядом плохих условий для организма. Например, питание: именно этот аспект сильно отражался на коже музыканта, но карантин внес свои положительные коррективы:

– У меня больше нет проблемы с кожей, которая появилась из-за питания «на бегу» в забегаловках между концертами и рабочими встречами. Сейчас, когда я все готовлю сам дома, выбирая, что и из каких продуктов, моя кожа выглядит абсолютно здоровой!

Кажется, я написал несколько очень ярких и сочных треков!

И, в-третьих, Паша старается каждый день открывать для себя что-то новое. Сейчас, когда по всему миру в свободный доступ выкладываются образовательные материалы, курсы и уроки, музыкант не упускает возможность использовать карантинное время по максимуму – творить и учиться.

– Я добрался, наконец-то, до изучения двух новых программ для работы с видео и изображением. Пересмотрел почти всю киноклассику и, кажется, написал несколько очень ярких и сочных треков!

Что ж, с нетерпением ждём музыкальных новинок от Epolets! А пока слушаем свеженькую «Правду», прокачиваем свои знания, высыпаемся и берем от карантина всё самое лучшее.

Фото: Дмитрий Комиссаренко

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