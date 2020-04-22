А сколько кубиков насчитаешь ты?

Актер Том Фелтон, которого лучше всего знают по роли Драко Малфоя в «Гарри Поттере», опубликовал эротический черно-белый снимок в своем Instagram.

32-летний актер продемонстрировал подтянутый обнаженный торс, сделав селфи фотокамерой в своей спальне. Во время карантина Том находится в собственном калифорнийском особняке вместе со своей собакой Уиллоу. И хотя все спортзалы закрыты, но, как можно понять по снимку, Фелтон за своей фигурой следит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram t22felton 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Подписчики исполнителя роли Драко Малфоя не смогли оставить секси-фото без внимания. Девушки сразу принялись засыпать актера комплиментами и даже просится за него замуж. А кое-кто начал шутить, что под кроватью должна быть его коллега Эмма Уотсон. Им уже давно приписывают роман. И каждый раз, когда друзья публикуют новый совместный снимок в соцсетях, поднимается новая волна шипперинга.

Как же быстро растут чужие дети! Особенно когда ты наблюдаеш за их взрослением от фильма к фильму … Но во франшизе о Гарри Поттере Том Фелтон навсегда останется бесячим малым Драко Малфоем. Увидеть его можно будет уже с 25 апреля на Новом канала во всех частях «Гарри Поттера».

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