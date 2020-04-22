Alina Pash, alyona alyona и KRUTЬ поддержали акцию #дайвлапу. И ты можешь!

Проект DOGMA, заручившись поддержкой украинских звезд, присоединился к проекту Starenki и запустил акцию #дайвлапу. Ее цель – собрать средства на закупку корма для животных, который будет добавлен к продуктовым набороам для пожилых людей, ведь кошки и собаки на карантине для многих бабушек и дедушек стали единственными, кто остался рядом.

Акция #дайвлапу поможет уберечь пожилых людей от выходов в магазин и избавит от необходимости делиться с животными своей едой.

Акцию радостно поддержали украинские звезды: в своих социальных сетях они делятся историями о своих домашних любимцах и призывают «дать в лапу». Так певица Алина Паш провела прямой эфир в Instagram со своей кошкой Пинтей, которую назвала в честь своего предка и героя закарпатских легенд – Пинти Храброго, а СТАСІК (Анастасия Шевченко) рассказала о своем коте Бастере – который носит имя одного из самых выдающихся комиков всех времен Бастера Китона.

На очереди шеры от певиц alyona alyona и KRUTЬ, групп Yuko и Щука-риба. А тату-художница Ульяна Нешева в пользу акции разыграет возможность сделать в ней тату бесплатно.

Поддержать акцию можно тут.

тобы не пропустить «четвероногие» истории от alyona alyona, KRUTЬ и Yuko – следите за страницей проекта @dogmaua.

DOGMA – это комьюнити людей, которым безразлично, породистая собака или нет. Собака – не тренд. Собака – это друг. #Забийнапороду, бери друга с улицы или приюта

Благотворительный фонд Старенькі (Starenki) – помощь одиноким пожилым людям в Украине.

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