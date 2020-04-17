Наконец селебрити появился в социальной сети

Какие люди в Голливуде! Эта фраза приобретает новый оттенок значения, когда узнаешь что американский актер Джонни Депп наконец зарегистрировался в Instagram.

Страница легендарного исполнителя роли Джека Воробья, то есть капитана Джека Воробья, уже получила официальную синюю галочку. Она подтверждает, что эта страница принадлежит именно Джонни Деппу и является его официальным аккаунтом в Instagram. Менее чем за сутки на актера подписалось почти два миллиона пользователей.

Вскоре после создания страницы Джонни Депп опубликовал и первое фото. Подписал он его так: «Привет всем … снимаю кое-что для вас сейчас … дайте минутку».

Посмотреть эту публикацию в Instagram johnnydepp 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

А уже через четыре часа в профиле Джонни Деппа появилось и первое видео. В нем актер призвал людей помогать друг другу во время эпидемии коронавируса и падения мировой экономики.

«Впервые я прибег к помощи социальных сетей. Но мне кажется, что сейчас самое время начать диалог. Нам может казаться, что у нас за спиной связаны руки. Но наши сердца не скуют цепи», – обратился к своим подписчикам Джонни Депп.

Посмотреть эту публикацию в Instagram johnnydepp 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

В конце видео актер представил песню, записанную совместно с гитарстом Джеффом Бекки. Песня является кавером на трек Джонна Ленонна Isolation.

«Леннон был своего рода пророком. Его слова: боюсь выходить на солнце … актуальны в наши дни», – подчеркнул Джонни Депп.



Фото: Getty Images

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