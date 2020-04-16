Певица планирует провести торжество в Европе

Американская дива Дженнифер Лопес недавно призналась, что перенесла свадьбу из-за пандемии коронавируса. Об этом она рассказала в онлайн-интервью для шоу Эллен ДеДженерес.

Оказалось, что свадьба звезды с бейсболистом Алексом Родригесом должно было состояться уже этим летом. А провести его пара планировала не в США, а в Италии! Такую информацию открыло анонимный источник изданию Us Weekly:

– Все было оплачено, а организационные вопросы улажены. Очевидно, им пришлось отложить торжество через коронавирус, но Дженнифер хочет устроить свадьбу после того, как все вернется на круги своя. Она хочет, чтобы на церемонии присутствовали только члены семьи и близкие друзья.

Интересно, какой же будет свадьба Дженнифер Лопес и от кого будет платье. Ждем новых подробностей.

Фото: Getty Images

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