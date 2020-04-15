Сломай стереотипы! Пройди курс от Safety Patk и стань экспертом по безопасности в своем городе

Общественная организация Traffic Challenge и благотворительный фонд «Демократичний розвиток» объявили о запуске международного образовательного центра Safety Park. Проект представляет в Украине современные международные стандарты, инструменты, методы и средства безопасности, признанные во всем мире.

Основной учебной программой образовательного центра станет комплексный курс из 100 тренингов – #Курс100. Набор на бесплатное обучение уже открыт – подать заявку на поступление можно до 15 мая ТУТ.

16 апреля основательница и координатор проектов Traffic Challenge и Safety Park Ольга Дробышева проведет вебинар «10 фактов о безопасности, которые вы не знали», на котором, кроме интересных фактов безопасности, подробно расскажет про #Курс100 и ответит на вопросы об особенностях отбора и обучения на курсе, которые будут интересовать зрителей. Регистрация на вебинар бесплатная ТУТ.

Ольга Дробышева приводит впечатляющую статистику, которая является следствием рискованного поведения и незнание базовых правил безопасности в жизненно важных ситуациях:

– Уровень детско-молодежной смертности в Украине катастрофический – каждый 10 не доживает до 35 лет. Эта история об отсутствии надлежащего образования, культуры, информационной политики, и вследствие рискованного поведения. Например, ежедневно у нас в ДТП гибнет 10 человек, 5 человек каждый день мы теряем в пожарах, 6 человек умирает от СПИДа, 10 – от туберкулеза, 250 – от онко. Представьте масштаб за год: 30 тысяч травмированных в ДТП, больше 20 тысяч новых заболеваний туберкулезом, более 150 тысяч новых случаев онкозаболеваний, больше 15 тысяч новых ВИЧ-инфицированных. Как думаете, это влияет лично на вас? Это все – ежемесячные миллиардные убытки экономике страны, в которой мы все живем. Вот почему бюджетники и пенсионеры получают так мало, вот почему средний бизнес хромает на обе ноги, поскольку именно на здоровых работоспособных людях должна держаться страна.

Миссия Safety Park – изменить политику безопасности Украины, сформировав класс компетентных и активных людей, которые будут влиять на законотворчество, образование, культуру и приближать стандарты безопасности жизни в Украине до уровня развитых стран».

Первый комплексный #Курс100 от Safety Park стартует уже в мае этого года. На нем студенты будут учиться лучшим мировым практикам и инструментам защиты жизни и здоровья в 15 направлениях безопасности:

Безопасность дорожного движения

Психологическая безопасность

Информационная безопасность

Физическая безопасность и противодействие насилию

Химическая безопасность

Пожарная безопасность

BLS (Basic Life Support)

Экологическая безопасность

Безопасность с электричеством

Безопасность здоровья и питания

Экономическая безопасность

Половая безопасность

Поведение в чрезвычайных ситуациях

Радиационная безопасность

Безопасность для родителей и педагогов

Подать заявку на поступление на #Курс100 в образовательный центр Safety Park может любой украинец в возрасте от 12 лет. Обучение будет проходить с конца мая по сентябрь 2020 включительно, выпускники получат сертификаты от украинских и международных организаций, которые признаются в Украине и за границей.

В качестве лекторов и тренеров курса выступят эксперты-практики с международной сертификацией, ученые, руководители крупнейших и влиятельных в Украине общественных организаций и представители компаний-лидеров в профильных сегментах.

– Для нас важно, чтобы студенты были заинтересованы и активно вовлечены в обучение, а также распространяли полученные знания и практики среди населения. Предпочтение будет отдаваться кандидатам, входящих в профессиональные группы, общественные организации и клубы по интересам, – подчеркивает оргкомитет Safety Park.

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