Натали Портман запускает онлайн-курс по актерскому мастерству

Голливудская актриса готова поделиться своим профессиональным опытом

Хочешь стать актером или актрисой? Тогда не упусти свой шанс! Твоей преподавательницей по актерскому мастерству может стать сама Натали Портман. Оскароносная актриса запускает онлайн-курс по актерскому мастерству.

Получить доступ к актерским онлайн-урокам от Натали Портман можно на платформе MasterClass. Стоят они 90 долларов. Курс состоит из 25 уроков.

– Я не училась в традиционной актерской школе, я научилась всему уже играя. И сейчас я собрала воедино все, что помогло мне, и хочу поделиться этим с вами, – рассказывает Натали Портман в двухминутной презентации курса.

Также звезда показала сцену, в которой она играет женщину, которая только что узнала об измене бойфренда. В таких сценах Натали призывает подходить ближе к камере, чтобы в полной мере передать все эмоции экранного персонажа.

– Съемки – это всегда удовольствие, это творческий процесс. Не бойтесь делать ошибки. Ваша работать – это представлять чью еще жизнь, – призвала на курс Натали Портман.

Фото: Getty Images

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