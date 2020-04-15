Горячо, можно обжечься! Голая Ким Кардашян взорвала Instagram новыми фото
Реалити-звезда снялась в пикантной рекламной фотосессии в поддержку нового ароматаKKW Beauty Fragrance
В начале апреля KKW Beauty Fragrance объявили о запуске нового аромата, созданного Ким Кардашян и ее мамой, 64-летней светской львицей Крис Дженнер. Парфюм получил название KKW x KRIS. Это первое сотрудничество звездных мамы и дочери.
В поддержку нового аромата Ким Кардашян снялась в откровенной рекламной фотосессии. На снимках 39-летняя реалити-звезда позировала обнаженной. Свое тело она прикрывала большим картонным макетом в виде флакона духов KKW x KRIS.
Фотографии из новой фотосессии Ким Кардашян опубликовала в своем Instagram. Всего за сутки публикация набрала около миллиона лайков. Зацени!