Реалити-звезда снялась в пикантной рекламной фотосессии в поддержку нового аромата KKW Beauty Fragrance

В начале апреля KKW Beauty Fragrance объявили о запуске нового аромата, созданного Ким Кардашян и ее мамой, 64-летней светской львицей Крис Дженнер. Парфюм получил название KKW x KRIS. Это первое сотрудничество звездных мамы и дочери.

В поддержку нового аромата Ким Кардашян снялась в откровенной рекламной фотосессии. На снимках 39-летняя реалити-звезда позировала обнаженной. Свое тело она прикрывала большим картонным макетом в виде флакона духов KKW x KRIS.

Фотографии из новой фотосессии Ким Кардашян опубликовала в своем Instagram. Всего за сутки публикация набрала около миллиона лайков. Зацени!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 14 Апр 2020 в 12:10 PDT

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