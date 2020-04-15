Знаменитость не учла, как будут звучать вместе первое и среднее имена

Голливудская актриса Эми Шумер решила изменить имя своего годовалого сына. А все потому, что звездная мама случайно назвала ребенка созвучно с английским словом genital, что в переводе означает «гениталии».

При рождении Эми Шумер и ее муж шеф-повар Крис Фишер дали имя своему первенцу Джин Еттелл (Gene Attell). Если вместе произнести первое и среднее имена малыша, то можно услышать те самые «гениталии». Поэтому молодые родители решили сменить среднее имя мальчика.

– Друзья, вы знаете, что мы официально поменяли имя нашему сыну Джину? Теперь его зовут Джин Дэвид Фишер. Ранее его вторым именем было Еттелл, но мы с мужем поняли, что случайно назвали сына генитальным, – поделилась Эми Шумер при записи интернет-проекта 3 Girls, 1 Keith.

А потом этот же конфуз актриса прокомментировала в своем Instagram. Эми с присущим ей чувством юмора запостила снимок с мужем, который подписала так: «Ох, как будто ты никогда не называл своего ребенка генитальной трещиной».

Посмотреть эту публикацию в Instagram amyschumer 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Напомним, Эми Шумер родила первенца 5 мая прошлого года в возрасте 38 лет. Звезда подарила своему мужу Крису Фишеру сына.

Фото: Getty Images

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