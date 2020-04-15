Assol о бьюти-уходе, йоге и записи нового материала на карантине (Эксклюзив!)

Певица Assol эксклюзивно для Нового канала рассказала, как проводит карантин, выживает без маникюра и салонов красоты. А также поделилась списком любимых сериалов и призналась, почему не проводит концерты в Instagram.

– В самом начале карантина мне казалось, что свободного времени действительно много, – с улыбкой признается Assol. – Однако, когда у тебя много задач, и ты правильно их планируешь, твой день всегда занят. Конечно, непривычно, что приходиться какие-то планы переносить и отменять, но я думаю, что это время нужно ценить, ведь оно больше не повторится. Досадно, что нет концертов, но сейчас идеальный момент, чтобы работать над новым материалом, писать песни и прокачивать себя и свой внутренний мир. Многие вещи успела переосмыслить за это время.

Время навести вокруг и внутри себя порядок!

Но всё равно дома ты не 24/7 загружена работой, и время от времени приходится устраивать перерывы. Как ты их проводишь?

– Я люблю готовить, но из-за нехватки времени мне это раньше очень редко удавалось. А сейчас я кулинарю значительно чаще! Появилось больше времени для спорта, йоги. Я когда-то занималась йогой, но потом пришлось сделать паузу: мне казалось, что она мне не подходит по темпераменту. Но очень нравится силовая йога, функциональная, то, как она прогревает мышцы, растягивает их, как здорово себя чувствует спина после занятий. Помимо спорта и кулинарии я занялась разбором всех архивов в телефоне, компьютере. С моим графиком до этого пункта вечно не доходили руки! Но это очень важный момент, так как иногда в хаосе ты не можешь найти нужную тебе информацию. И сейчас самое время разложить всё по полочкам. То же самое происходит и с вещами, косметикой, и с мыслями. Время навести вокруг и внутри себя порядок!

Для многих девушек закрытие салонов красоты стало настоящей трагедией, а как ты справляешься без маникюрши, косметологов?

– Я привыкла к условиям, когда ты не можешь пойти ни к косметологу, ни к nail-мастеру. Когда я жила в Лондоне, часто сталкивалась с проблемой beauty-индустрии – там это очень дорого и некачественно. Поэтому для меня то, что закрыты салоны, не особо большая проблема! Я знаю, что сейчас многие девочки страдают… Но на самом деле все бьюти-процедуры можно легко делать дома. Тканевые маски, гидрогелиевые патчи, увлажняющие и питательные крема – всё гениальное так просто! Моя рекомендация на время карантина: ограничить косметику, а лучше вообще ею пока не пользоваться, чтобы кожа отдохнула и подышала. Пока вы дома, зачем эти тонны тональника?! Не забывайте баловать кожу не только лица, а и всего тела. Делайте витаминные процедуры, скрабы, убирайте ороговевшие частички кожи, принимайте ванны с солью, это здорово выводит все токсины и шлаки.

Многие артисты проводят сейчас онлайн-выступления. Как ты относишься к такой практике, и не планируешь ли сама устроить такой insta-концерт?

– Я не провожу концерты в Instagram, потому что сейчас живу за городом и, к сожалению, у меня нет здесь такой технической возможности. Но я довольно часто смотрю прямые эфиры других артистов, и мне кажется, что это интересно и здорово поднимает людям настроение!

Это время для саморазвития, самопознания, разгрузки своего внутреннего мира

Весь мир на карантине смотрит сериалы и делится списками MUST SEE. У тебя есть такой?

– Я, если честно, пока, скорее, планирую просмотры :). Например, безумно хочу посмотреть третий сезон сериала «Корона»! Нет, он не о вирусе (смеется). Я люблю исторические произведения, и «Корона» как раз на эту тему, очень красивый и качественный сериал. Также вышел новый – «Триггер», но пока что удалось посмотреть только одну серию. Зацепило, так что обязательно досмотрю! Если же говорить о любимых, то это, конечно, «Секс в большом городе» для поднятия настроения в любое время. Это вечный сериал о женской дружбе, смешной и легкий.

А что посоветуешь смотреть тем, кто не любит сериалы?

– Видеоблогеров на YouTube! Их много, и у каждого свой необычный контент, а у некоторых и вовсе целые шоу. Различные интервью со звездами, с людьми из разных сфер. Я, кстати, безумно люблю документальные фильмы. Всё зависит от ваших интересов, но, если поискать на YouTube, вы найдете, что-то себе по вкусу!

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И всё-таки, как ты воспринимаешь карантин – как наказание или как новые возможности?

– Конечно, как возможности! Это время для саморазвития, самопознания, разгрузки своего внутреннего мира, для переоценки ценностей, для тог, чтобы провести больше времени с семьей, с родными и близкими. Понять, насколько ценно живое общение, и как важно об этом не забывать!

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