Певица NEKA в прошедшую субботу отпраздновала свой день рождения. Мы узнали, как это — провести этот знаменательный день на карантине, и чем исполнительница посоветует заняться в праздник

Совет 1. Сделайте себе подарок

– В преддверии своего дня рождения я выпустила трек LION, – рассказывает NEKA. – Записан он был гораздо раньше, но мы специально запремьерили его в такую дату. Мое творчество для меня сейчас — самая важная составляющая всей жизни. И выход каждой песни — невероятное событие. Трек LION написал мой друг, украинский молодой сонграйтер DONTSOV. Это не первый его трек для меня, и каждый раз — стопроцентное попадание. Эта песня о самых важных мужчинах в моей жизни, муже и сыне, которые оба по гороскопу Львы.

Порадуйте себя тем, что так давно откладывали «на потом»: купите, например, абонемент в спортзал на «послекарантинное» время, сертификат в косметический салон или СПА, закажите в интернет-магазине любимые духи, украшение, о котором давно мечтали или побалуйте себя тюнингом для автомобиля.

Совет 2. Важно хорошо выглядеть

– Я знала, что останусь дома с детьми, но все равно сделала прическу, ярко накрасилась, надела яркое праздничное платье, которое до этого ни разу не надевала. В свое время приобрела его для ближайшего выхода в свет, но чем день рождения не светское событие? Пусть и празднуешь ты его в своей квартире! Не забывайте, что мы красиво выглядим в первую очередь для себя, а не для своего окружения! Не поленитесь и приложите все усилия, чтобы в этот день максимально быть на высоте.

Читай: Горячие 23! Как MELOVIN отпраздновал День рождения? Эксклюзив!

Совет 3. Продумайте развлекательную программу

– Мы заказали суши и сладости, играли в настольные игры и смотрели развлекательные шоу на YouTube. Дети включали мне музыку, которую любят, и я открыла для себя много нового. Попросите своих близких, которые будут рядом с вами в этот день, внести в эту программу пункты, что будут вам интересны. Так получилось, что встречаете день рождения в одиночестве? Пересмотрите любимые серии сериала или концерт любимого артиста! Ключевой и важный момент — не просто смотрите все подряд видео на YouTube, а найдите что-то очень важное и особенное, то, что всегда ассоциируется с праздником!

Совет 4. Цените то, что есть

– В любой ситуации самое важное — наше отношение к ней. Обычно в суете и суматохе мы недостаточно времени уделяем самым близким и самым важным. День рождения на громкой вечеринке — это когда вы даже не помните всех присутствующих. Я благодарна Вселенной за возможность провести этот праздник с самыми близкими, моими детьми. Если вы встречаете этот день в одиночестве, вспомните моменты, когда одиночество было для вас недосягаемой роскошью! Разве не об этом вы мечтали?

Совет 5. Получайте удовольствие от каждого поздравления

– Положа руку на сердце, хватает ли у вас времени прочесть все поздравления во всех социальных сетях и мессенджерах? – смеется NEKA. – У меня не хватало! В этом году я перечитала каждое сообщение и даже представила, как я слышу голос того, кто его отправил. И, знаете, несмотря на карантин, я получила массу подарков и букетов, которые прислали мне домой! Это бесценно! Каждому такому букету я радовалась в несколько раз сильнее.

Так что не стоит расстраиваться, если день рождения у вас в этом году выпадает на карантин – запасайтесь хорошим настроением, планируйте этот день так, как вам хочется, и устройте праздник для себя. Поверьте, он вам запомниться на всю жизнь.

Напомним: NEKA — сольный проект Ольги Неки, бэк-вокалистки таких ТОП-артистов, как «НеАнгелы», Верка Сердючка, KAZKA, «Океан Ельзи» и многих других. По словам самой Ольги, в какой-то момент она остро почувствовала необходимость заняться собственной музыкой, потому что NEKA и ее творчество — своеобразный манифест для уверенных в себе женщин.

Читай также:

Шалость удалась: Актер, сыгравший Рона Уизли, станет отцом

Сериалы 2020: что посмотреть в апреле