Режиссер нового фильма поделился подробностями

Пандемия коронавируса абсолютно перенесла все сроки премьер и съемок будущих премьер. Это касается и нового фильма «Бэтмен», съемки которого приостановили. Но чтобы интерес к фильму не угасал, режиссер ленты Мэтт Ривз поделился деталями будущего фильма.

В разговоре с журналистом издания Deadline режиссер Мэтт Ривз признался, что съемки фильма восстановят сразу, как только коронавирус не будет угрожать жизни съемочной группы. Даже сейчас работа над кинолентой продолжается, но в другом формате. Создатели успели отснять четвертую часть сцен и на карантине тщательно изучают полученный материал и уже начали монтаж.

Деталями нового «Бэтмена» режиссер все же не поделился. Но он рассказал, что это будет больше детективная история, удаленная от типичных фильмов DC. В новом фильме планируют раскрыть происхождение Брюса Уэйна и его становление как супергероя.

– У меня ушло два года на эту историю. Она загадочная, очень продуманная мной и коллегами. Сюжет уже не изменится, а вот тон повествования – возможно. Дело в том, что фильм настолько масштабный, что при его создании появляются новые идеи развития тех или иных сцен, – поделился Мэтт Ривз.

Напомним, что нового Бэтмена сыграет Роберт Питтинсон, известный своей ролью вампира в «Сумерках».

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