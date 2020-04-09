И если ты подумала о «Друзьях», то будешь сильно удивлена

Во время карантина, пожалуй, три наиболее распространенные способы провести свободное время – это заняться спортом, почитать книги и посмотреть фильмы и сериалы. Кто-то ищет свежие сериальчик в свою коллекцию, а кому-то нравится пересматривать вечные легенды.

Одна из самых популярных стримингових платформ Netflix определила свой самый популярный сериал в период карантина. Оказывается, что оставаясь дома, люди смотрят … «Офис»! За последние три недели комедийный сериал посмотрело более 200 тысяч пользователей. Похоже, что все уже соскучились по оупенспейсам.

Если ты еще не смотрела это шоу, тогда даем небольшое овервью. Сериал «Офис» рассказывает о трудовых буднях небольшого регионального офиса крупной бумажной компании. Каждый эпизод – это событие из жизни офисных работников, с которыми ежедневно случаются забавные (и не только) ситуации. Включай «Офис», чтобы он хоть где-то у тебя был!

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