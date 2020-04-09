5 образів, багато танців і один син Саша, який їздить машинкою по маминій голові…

Пересидіти самоізоляцію в сім’ї з дітьми – ще те завдання. Встигай працювати, прибирати, готувати і гратися з дитиною. Що мамам залишається, як не танцювати і продовжувати виконувати свої хатні справи?

Ведуча Маша Єфросініна зняла жартівливий ролик про те, як проходить її карантин у колі сім’ї. Вона продемонструвала п’ять настроїв і ситуацій, в яких кожна жінка може впізнати себе.

Це віддалена робота в офісному луку, лінивий стан у теплому пледику, б’юті-процедури в халаті і чалмі з рушника, хатні клопоти у красивій піжамі і обов’язкові ігри з дітьми з іграшковими пістолетами.

– Присвячується всім жінкам на карантині! – підписала відео Маша і станцювала під ритми MONATIK, підспівуючи «Вокруг тебя весь мир кружит». У вайні знявся і син ведучої Поліцейський Саша.

Дивимося:

Посмотреть эту публикацию в Instagram mashaefrosinina 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Якщо питання: «Що робити з дітьми на карантині?» ще виникає у вашій голові, ми допоможемо з відповідями. Маша Єфросініна та дитячий психолог Світлана Ройз детально поговорили на тему самоізоляції з дітьми. Читайте, як організувати режим дня малюка, які книжки йому варто прочитати, і в які тихі ігри погратися. Карантин скоро закінчиться, а поки що не забувайте іноді танцювати, як Маша.