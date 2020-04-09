Актеры «Доктора Хауса» и «Анатомии Грей» записали видеоподяку врачам

Звезды сериалов поддержали медицинских работников в борьбе с коронавирусом

Актриса сериала «Доктор Хаус» Оливия Уайлд решила оригинально поблагодарить врачей. Она собрала вместе своих коллег-актеров, которые когда-либо играли медицинских работников, и записала душевное видеообращение. Ведь сейчас именно врачи на передовой пытаются побороть пандемию коронавируса.

Короткий ролик-благодарность Оливия Уайлд опубликовала в своем Instagram.

«Ближе всего я была к врачам, когда примеряла их костюм. И хотя все казалось реалистичным, в целом это совсем не то же самое», – начала свое обращение актриса.

В видео к словам благодарности присоединились звезды «Доктора Хауса» – Лиза Эдельштейн, Дженнифер Моррисон, Питер Джекобсон, «Анатомии Грей» – Патрик Демпси, Кейт Уолш и «Клиники» – Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чак. Ролик был приурочен ко Всемирному дню здоровья, поэтому Уайлд также попросила каждого перечислить хотя бы минимальную сумму, чтобы спасти чью-то жизнь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram oliviawilde 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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