После карантина выйдет еще одна часть приключенческой игры

Франшиза «Джуманджи», крайняя часть которой вышла в прошлом году, пополнится еще одним фильмом. Об этом пишет издание Collider со ссылкой на режиссера Джейка Кэздана.

Команда последних двух частей «Джуманджи» уже начала подготовку четвертого фильма. Но из-за пандемии коронавируса планы пришлось отложить.

– Мы только начинали обсуждение до этого глобального бедствия, и мы возобновим работу, как только все образуется, – отметил режиссер Джейк Кэздан.

Каким будет сюжет, создатели фильма еще не определились. Но планируется, что к работе вернется оригинальный актерский состав вместе с Дуэйном Джонсоном. Джейк Кэздан признался, что хотел бы раскрыть историю Йоргена Жестокого (Рори Макканн), за которого играл неизвестный герой. Режиссер надеется держать уровень увлекательности и непредсказуемости фильма-игры.

Напомним, оригинальный фильм «Джуманджи» вышел на экраны в 1995 году. А в 2017 году решили сделать его перезапуск под названием «Джуманджи: Зов джунглей». После его успеха создатели ремейка выпустили «Джуманджи Новый уровень». В последних двух фильмах главные роли игровых персонажей игры выполнили Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан и Кевин Харт.

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