Карантин из-за угрозы коронавирусной инфекции для многих стал настоящим испытанием. Оказалось, не так-то просто избегать контакта с окружающими и не выходить из дома. И сколько бы фильмов или сериалов мы не планировали пересмотреть во время изоляции, всем нам время от времени становится скучно. Что же делать в такие моменты? Брюс Уиллис нашел неожиданный выход из ситуации!

На время карантинного режима актер переехал в дом бывшей жены Деми Мур, чтобы больше времени проводить с дочерями. По всей видимости, это была отличная идея. Ведь, судя по социальным сетям Брюса, Деми и их детей, они постоянно находят новые способы развлечений на самоизоляции. Подписывайся на эту семейку, с ними весело!

На днях на Instagram-странице младшей дочери Уиллиса-Мур – 26-летней Таллулы – появилось видео одного из таких развлечений. Так, Брюс Уиллис вздумал стать личным парикмахером дочери, и сделал ей новую стрижку с помощью… электрической бритвы!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от tallulah (@buuski) 7 Апр 2020 в 6:05 PDT

Процесс стрижки звездные отец и дочь сняли на видео. И, конечно же, опубликовали его в сети! Кстати, Брюсу Уиллису в парикмахерском деле помогала старшая дочь – 31-летняя Румер. В своих Stories девушка поделилась семейным фото, подписав: «Я становлюсь очень серьезной, брея головы».

Позже выяснилось, что на новую стрижку Таллула решилась ради фотосессии, которую они с семьей устроили на заднем дворе их дома. На портретах, которые дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур опубликовала в Instagram, она позирует топлес на фоне деревьев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 💡💡💡 — @rumerwillis Публикация от tallulah (@buuski) 7 Апр 2020 в 5:53 PDT

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