Джамала выступит на онлайн «Евровидении»

Победительница песенного конкурса 2016 станет приглашенной звездой домашних концертов

Украинская певица Джамала примет участие в глобальном проекте Eurovision Home Concerts. Это будет серия онлайн-концертов участников «Евровидения-2020», а также победителей и звезд конкурса прошлых лет. По словам организаторов проекта, редакции официального сайта ESC Eurovision.tv, эти концерты призваны сплотить людей в Европе, поднять им настроение и подарить надежду в это непростое время.

Концерты стартуют 3 апреля и будут проходить по пятницам. В каждом выпуске примут участие шесть-семь артистов, каждый из которых исполнит два номера. Джамала выступит во втором эпизоде ​​онлайн «Евровидения» 10 апреля в 18:00 по киевскому времени. Артистка споет «1944», с которой она выиграла «Евровидение-2016» в Стокгольме. Вторая песня будет определена с помощью голосования болельщиков Евровидение на официальных ресурсах ESC в Instagram и Twitter.

Зрителям предстоит проголосовать за один из вариантов: Euphoria победительницы ESC 2012 шведской певицы Loreen, Heroes победителя 2015 шведского певца Måns Zelmerlöw, Amar Pelos Dois победителя 2017 португальского певца Salvador Sobral и Arcade победителя ESC 2019 нидерландского певца Duncan Laurence. Голосование за песню, которую зрители хотят услышать в исполнении Джамалы, стартует 3 апреля в 10:30 по киевскому времени и продлится до вечера.

Полный состав участников концертов пока держат в секрете. Но уже известно, что вместе с Джамалой выступать представитель Нидерландов на «Евровидении-2020» Jeangu Macrooy, участница от Австралии Montaigne и представительница Дании на «Евровидении-2019» Leonora.

Концерт будет транслироваться на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest.

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