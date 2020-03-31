Бренды помогают в борьбе с пандемией коронавируса

Известные дома мод решили поддержать медицинских работников и больницы в противостоянии COVID-19. Так, Chanel собирается отшить защитные маски и рубашки. Об этом сообщает издание Harper’s Bazaar.

Все, что нужно, чтобы бренд начал работу, – разрешение на производство от французских органов здравоохранения. Компания собирается привлечь к работе над защитной одеждой 4500 работников.

«Сегодня мы мобилизуем свою рабочую силу и наших партнеров для изготовления защитных масок и рубашек», – говорится в заявлении компании.

Также обеспечить защитной одеждой медиков берется и бренд Burberry. Они планируют передать 100 тысяч медицинских масок Национальной службе здравоохранения Великобритании. Кроме того, модный дом выделил средства на разработку вакцины от коронавируса, которым занимаются в Оксфордском университете.

Посмотреть эту публикацию в Instagram burberry 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото: IStock

Читай также:

Коронавирус загнал на карантин? Какие позитивные сериалы посмотреть

Какие фильмы посмотреть во время карантина из-за коронавируса