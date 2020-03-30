Джулия Робертс продала дом за $8 миллионов. Фото усадьбы

Голливудская звезда Джулия Робертс вместе с супругом Дэнни Модером продали свой дом в Малибу, что в Калифорнии.

В этом особняке 4 спальни, 3 ванных комнаты и 1,770 квадратных футов земли. По информации издания Variety, пара приобрела эту недвижимость в 2016 году за $7,45 миллионов.

Дом декорирован в стиле бунгало: комнаты отделаны покрашенным деревом, много панорамных окон и вместо классических входных дверей – раздвижные. Большой акцент сделан на ландшафтный дизайн.

По информации Variety, дом уже продан за $8 миллионов соседу Джулии и Дэнни – инвестору из Кремниевой долины Томасу Лаффонту.

Актриса давно вкладывает деньги в недвижимость. Ее семья владеет тремя квартирами в довоенном здании на Манхэттене в Нью-Йорке и ранчо в штате Нью-Мексико. А в начале 2020 года Джулия приобрела исторический дом в престижном районе Сан-Франциско Пресидио-Хайтс.

Фото – @juliaroberts, realtor.com.

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