Новый каналG.spaceШОУМАНИЯУ Тилля Линдеманна не подтвердили коронавирус

У Тилля Линдеманна не подтвердили коронавирус

Стало известно, что тест солиста Rammstein на COVID-19 дал отрицательный результат.

Но все равно на данный момент Тилль находится больницы Берлина в отделении интенсивной терапии. По данным издания Bild угрозы для жизни 57-летнего музыканта нет.

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