«Евровидение-2020» проведут онлайн: что известно

Организаторы хотят поднять настроение поклонникам песенного конкурса

Недавно стало известно, что из-за пандемии коронавируса было принято решение отменить «Евровидение-2020». Европейский вещатель сделал заявление, что переносит проведение конкурса на следующий год. Но как стало известно из официального Twitter и сайта «Евровидения», организаторы решили провести шоу онлайн.

Альтернативное онлайн-шоу не будет «Евровидением» в классическом понимании. Ведь организаторы уберут конкурсную составляющую – определение победителя. Основная цель замысла – развлечь и объединить всех фанатов в Европе в период карантина.

Также организаторы «Евровидения» поддержат артистов, которые должны были представлять свои страны на песенном конкурсе в этом году.

– Мы намерены с помощью программирования и на наших онлайн-платформах в ближайшие месяцы почтить песни и исполнителей, которые были выбраны для Евровидения-2020, – говорится в сообщении организаторов.

В традиционном формате «Евровидение» состоится уже в 2021 году. Организаторы оставили за странами-участницами право самостоятельно выбирать представителя на конкурс. Но если страна все же решит отправлять в Роттердам артиста, который должен был выступать в этом году, нужно будет изменить конкурсную песню.

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