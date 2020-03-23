«Твой Аль Пачино с Алиэкспресс»: Слушаем фрагмент новой песни Jerry Heil
На днях Jerry Heil в своих соцсетях выложила кусочек новой песни «NINA, DON’T STRESS». Подписчикам зашло!
После неудачи на Нацотборе на «Евровидение-2020» Яна Шемаева (настоящее имя Jerry Heil, – прим.ред) продолжила много выступать и работать над новыми треками. Девушка активно ведет свои соцсети и традиционно все новые наработки выкладывает на свои странички, интересуясь мнением своей «пандатим».
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В конце прошлой недели Jerry Heil поделилась кусочком новой песни «NINA, DON’T STRESS», а когда подписчики поддержали песню, устроила в прямом эфире запись трека… совместно со своими зрителями. Она по очереди рандомно подключала людей, и вместе с ними пела новый хит. Мало кто умеет так близко подпускать свою аудиторию, как это делает Яна, и устраивать настолько душевные «онлайн-встречи»!
Певица обещает, что очень скоро трек «NINA, DON’T STRESS» и видео, которое они в прямом эфире записали со зрителями, появится в сети. Ждем с нетерпением, есть все шансы, что это будет хит весны 2020!
Текст припева песни «NINA, DON’T STRESS» – Jerry Heil
NINA, DON’T STRESS
НІНА, ДОНТ СТРЕСС,
ПРОСТО ТВІЙ АЛЬ ПАЧІНО
З АЛІ ЕКСПРЕС!
Донт стрес, донт стрес, НІНА!
Просто твій Аль Пачіно
МЕЙД ІН ЧІНА
Фото: @thejerryheil
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