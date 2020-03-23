На днях Jerry Heil в своих соцсетях выложила кусочек новой песни «NINA, DON’T STRESS». Подписчикам зашло!

После неудачи на Нацотборе на «Евровидение-2020» Яна Шемаева (настоящее имя Jerry Heil, – прим.ред) продолжила много выступать и работать над новыми треками. Девушка активно ведет свои соцсети и традиционно все новые наработки выкладывает на свои странички, интересуясь мнением своей «пандатим».

View this post on Instagram A post shared by YouTube🎥 JERRY HEIL (@thejerryheil) on Mar 20, 2020 at 10:46am PDT

В конце прошлой недели Jerry Heil поделилась кусочком новой песни «NINA, DON’T STRESS», а когда подписчики поддержали песню, устроила в прямом эфире запись трека… совместно со своими зрителями. Она по очереди рандомно подключала людей, и вместе с ними пела новый хит. Мало кто умеет так близко подпускать свою аудиторию, как это делает Яна, и устраивать настолько душевные «онлайн-встречи»!

Певица обещает, что очень скоро трек «NINA, DON’T STRESS» и видео, которое они в прямом эфире записали со зрителями, появится в сети. Ждем с нетерпением, есть все шансы, что это будет хит весны 2020!

Текст припева песни «NINA, DON’T STRESS» – Jerry Heil

NINA, DON’T STRESS

НІНА, ДОНТ СТРЕСС,

ПРОСТО ТВІЙ АЛЬ ПАЧІНО

З АЛІ ЕКСПРЕС!

Донт стрес, донт стрес, НІНА!

Просто твій Аль Пачіно

МЕЙД ІН ЧІНА

Фото: @thejerryheil

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