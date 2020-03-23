5 миллионов просмотров: Селена Гомес показала, как моет руки
На самом деле певица не просто сняла туториал, как нужно мыть руки во время карантина, а поддержала челлендж #SafeHands
Селене Гомес челлендж передала известная писательница Арианна Хаффингтон, которая на своем видео собрала чуть больше 200 тысяч просмотров. Туториал Гомес на данный момент всего за сутки посмотрело более 5 миллионов пользователей Instagram!
27-летняя певица передала челлендж #SafeHands дальше, тегнув под постом Карди Би, Джиджи Хадид и Оливию Уайлд. Пока что челлендж поддержала только актриса: видео в аккаунте Оливии посмотрело больше полумиллиона зрителей! Что ж, следим за новостями Джиджи Хадид и Карди Би. Интересно, снимут ли они эти звёзды актуальные видео с мытьем рук!
View this post on Instagram
А пока в Голливуде разрастается #SafeHands, наши звёзды уже неделю поддерживают флешмоб #залишайсявдома и делятся полезными туториалами и рекомендациями. Александр Педан и Виктория Маремуха, например, выкладывают короткие ролики со спортивными упражнениями, Лена Филонова делится мастер-классами по кулинарии, а Сергей Притула, наконец, запустил свой YouTube-канал.
Вы тоже можете присоединиться к звёзному флешмобу и выложить снимок или ролик о том, как проводите время дома с хештегом #залишайсявдома!
В тему:
Что готовить на карантине: рецепт тирамису от Леси Никитюк
Чек-лист от Татьяны Мокриди: чем заняться на карантине