5 миллионов просмотров: Селена Гомес показала, как моет руки

На самом деле певица не просто сняла туториал, как нужно мыть руки во время карантина, а поддержала челлендж #SafeHands

Селене Гомес челлендж передала известная писательница Арианна Хаффингтон, которая на своем видео собрала чуть больше 200 тысяч просмотров. Туториал Гомес на данный момент всего за сутки посмотрело более 5 миллионов пользователей Instagram!

27-летняя певица передала челлендж #SafeHands дальше, тегнув под постом Карди Би, Джиджи Хадид и Оливию Уайлд. Пока что челлендж поддержала только актриса: видео в аккаунте Оливии посмотрело больше полумиллиона зрителей! Что ж, следим за новостями Джиджи Хадид и Карди Би. Интересно, снимут ли они эти звёзды актуальные видео с мытьем рук!

View this post on Instagram A post shared by Olivia Wilde (@oliviawilde) on Mar 21, 2020 at 5:13pm PDT

А пока в Голливуде разрастается #SafeHands, наши звёзды уже неделю поддерживают флешмоб #залишайсявдома и делятся полезными туториалами и рекомендациями. Александр Педан и Виктория Маремуха, например, выкладывают короткие ролики со спортивными упражнениями, Лена Филонова делится мастер-классами по кулинарии, а Сергей Притула, наконец, запустил свой YouTube-канал.

Вы тоже можете присоединиться к звёзному флешмобу и выложить снимок или ролик о том, как проводите время дома с хештегом #залишайсявдома!

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