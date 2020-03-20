Правительница Великобритании стремится обезопасить себя от коронавируса

Королева Елизавета II решила самоизолироваться из-за распространения пандемии корановируса. Монархиня вместе с мужем принцем Филиппом покинула Лондон и отбыла на карантин в Виндзор до 12 апреля. Об этом стало известно из официального заявления Букингемского дворца в Instagram.

В такое непростое для всего мира время королева Елизавета II напомнила о важности изменить привычный образ жизни ради защиты уязвимых перед недугом. Считается, что в группу риска заболеть коронавирус относятся люди пожилого возраста. А 93-летняя королева Елизавета II и 98-летний принц Уильям попадают в эту категорию. Также правительница призвала найти новый способ связи с родными и близкими.

Посмотреть эту публикацию в Instagram theroyalfamily 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Мы благодарны нашим опытным ученым, практикующим врачам, работникам экстренных и общественных служб, но сейчас, как никогда в недавнем прошлом, мы все должны проявить себя как личности – сегодня, в ближайшие дни, недели и месяцы. Многие из нас должны будут найти новые способы поддерживать связь друг с другом и убеждаться, что близкие люди находятся в безопасности. Я уверена, что мы справимся с этой задачей. А вы можете быть уверены, что моя семья и я готовы сыграть в этом свою роль», – говорится в королевском обращении.

На период карантина все официальные мероприятия и публичные выходы королевской семьи отменены. Скорее всего, в ближайшие дни Лондон закроют на карантин.

Фото: Getty Images

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