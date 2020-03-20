Артем Пивоваров устроит онлайн-концерт в субботу: Присоединяйтесь!
Все больше украинских звёзд присоединяются к новому течению и устраивают концерты онлайн. Артем Пивоваров и до карантина нередко проводил прямые эфиры, в которых общался со своими поклонниками, а теперь решил устроить полноценное выступление вечером в субботу.
Артист убежден, что творчество помогает пережить такое сложное время, как сейчас. Артем признается, что главное сейчас – не унывать, поддерживать друг друга и обязательно оставаться в изоляции. В таком случае этот карантин пройдет без проблем для вас, и даже с пользой!
– Мои любимые стихийные слушатели. Мы с вами так тепло и атмосферно провели предыдущий прямой эфир в Instagram, что я принял решение проводить такие эфиры чаще. Следующий мы проведем уже в эту субботу, 21 марта, в 18:00, но в этот раз не в Instaram, а на YouTube. До встречи! – обращается Артем к своим поклонникам.
Фото: @pivovarovmusic
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