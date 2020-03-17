Селебрити пытается обезопасить себя от заражения

Одна из самых эпатажных американских певиц Леди Гага закрылась дома, чтобы безопасно переждать пандемию коронавируса. Вместе с ней дома остались и ее собачки. Таким образом на собственном примере артистка показывает, как нужно действовать в подобных условиях.

О том, что Леди Гага находится в самоизоляции, она рассказала в своем Instagram. Ситуации с коронавирусом певица уделила три поста. В первом она сделала скрин своего сообщения в Twitter, где призвала быть добрыми и с пониманием относиться друг к другу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ladygaga 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Позже Леди Гага опубликовала фото из дома со своими домашними любимцами на диване. В подписи к снимку звезда заявила, что решила ограничить общение с друзьями и родственниками ради их же здоровья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ladygaga 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Я разговаривала с некоторыми врачами и учеными. Сейчас для всех нас настало непростое время, но наиболее доброе и хорошее, что мы можем сделать, – это самокарантин, а не тусоваться с людьми старше 65 лет и в больших группах людей. Я бы хотела увидеть своих родителей и бабушек прямо сейчас, но гораздо безопаснее этого не делать, чтобы они не заболели. Я остаюсь дома со своими собаками. Я люблю тебя, мир! Мы все переживем это. Поверьте мне, я говорила с Богом – она ​​сказала, что у нас все будет хорошо», – написала Гага.

А в третьем посте Леди Гага Позже снова вспомнила о доброте и человечности и призвала не разводить панику из-за коронавируса:

Посмотреть эту публикацию в Instagram ladygaga 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Это напоминание всем нам о том, что значит чувствовать себя человеком и быть человеком. Я думаю, что важно признать, что мы и должны быть единым глобальным сообществом. И мы не можем пережить это без доброты. Нельзя предвзято относиться к коронавирусу. Я считаю, что сегодня нужно принять и понять, что будут времена, когда мы почувствуем себя бессильными и неконтролируемыми, но мы можем заполнить это пространство добротой и стать частью решения мировой проблемы. И тогда у нас будет контроль. Мы можем исцелиться, научившись быть хорошими», – написала звезда.

Бери пример с Леди Гаги и #залишайсявдома. Заботься о своем здоровье!

Фото: Getty Images

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