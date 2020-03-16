Ольга Куриленко находится на карантине из-за коронавируса

Голливудской актрисе и модели украинского происхождения Ольге Куриленко диагностировали коронавирус. Об этом рассказала сама звезда в своем Instagram.

40-летняя «девушка Бонда» болеет уже неделю и все это время находится в самоизоляции.

«Нахожусь дома в изоляции с диагнозом коронавирус. Болею уже почти неделю. Главные симптомы у меня – температура и слабость. Будьте осторожны и относитесь к этому серьезно», – призвала Ольга Куриленко полмиллиона своих подписчиков в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Как сейчас чувствует себя актриса Ольга Куриленко – неизвестно. Новой информации о ее состоянии в социальной сети не появлялось. Но, как видим, звезда придерживается рекомендаций врачей и изолирует себя от других.

Фото: Getty Images

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