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Ольга Куриленко находится на карантине из-за коронавируса
Голливудской актрисе и модели украинского происхождения Ольге Куриленко диагностировали коронавирус. Об этом рассказала сама звезда в своем Instagram.
40-летняя «девушка Бонда» болеет уже неделю и все это время находится в самоизоляции.
«Нахожусь дома в изоляции с диагнозом коронавирус. Болею уже почти неделю. Главные симптомы у меня – температура и слабость. Будьте осторожны и относитесь к этому серьезно», – призвала Ольга Куриленко полмиллиона своих подписчиков в Instagram.
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Как сейчас чувствует себя актриса Ольга Куриленко – неизвестно. Новой информации о ее состоянии в социальной сети не появлялось. Но, как видим, звезда придерживается рекомендаций врачей и изолирует себя от других.