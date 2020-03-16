В семье актера ожидается пополнение

47-летний Джуд Лоу, известный по своей роли в провокационном сериале «Молодой Папа», вновь станет отцом. Об этом пишет издание The Saxon.

Не так давно в в интервью Daily Telegraph Джуд Лоу признался, что что ему очень нравится нянчиться с маленькими детьми и он бы хотел стать отцом еще раз. Для актера это уже будет шестой ребенок, а вот для его 32-летней жены Филиппы Коэн это будет первенец.

Исполнитель роли молодого Папы и его избранница Филиппа поженились в 2019 году. Коэн стала второй официальной женой актера. До этого Джуд Лоу был женат на дизайнере Сэди Фрост, в браке с которой у них родилось трое детей. Также у актера есть еще двое детей: дочь от новозеландской модели Саманты Берк и еще одна дочь от певицы Кэтрин Гардинг.

Фото: Getty Images

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