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47-летний Джуд Лоу, известный по своей роли в провокационном сериале «Молодой Папа», вновь станет отцом. Об этом пишет издание The Saxon.
Не так давно в в интервью Daily Telegraph Джуд Лоу признался, что что ему очень нравится нянчиться с маленькими детьми и он бы хотел стать отцом еще раз. Для актера это уже будет шестой ребенок, а вот для его 32-летней жены Филиппы Коэн это будет первенец.
Исполнитель роли молодого Папы и его избранница Филиппа поженились в 2019 году. Коэн стала второй официальной женой актера. До этого Джуд Лоу был женат на дизайнере Сэди Фрост, в браке с которой у них родилось трое детей. Также у актера есть еще двое детей: дочь от новозеландской модели Саманты Берк и еще одна дочь от певицы Кэтрин Гардинг.