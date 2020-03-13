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Горячие фото! Обнаженный Эзра Миллер украсил британский GQ Style
Пикантные фото актера появились в мартовском номере глянца
Эзра Миллер – один из самых харизматичных актеров Голливуда. Он известен благодаря работе над картинами «Хорошо быть тихоней», «Отряд самоубийц», «Лига справедливости» и серии фильмов «Фантастические твари». Необычная внешность, сексуальная кривоватая улыбка, невероятный актерский талант… Зрители влюбляются в него с первого взгляда!
В марте 27-летний Эзра Миллер появился на страницах британского GQ Style. Номер посвящен гендеру и сексуальности во всех их проявлениях, он получил название «Эта современная любовь».
На снимках Эзра Миллер позирует обнаженным и демонстрирует спортивное мускулистое тело. Автором съемки выступил известный нью-йоркский фотограф Джефф Барк. Кадры фотосэта для GQ Style он опубликовал на официальной странице в Instagram.