Клип Леонида Колосовского «I_$USS» для группы Ленинград попал в шорт-лист престижной музыкальной премии. К слову, за победу на Berlin Music Video Awards борется и видеоработа группы Coldplay

«I_$USS» – этот тот нашумевший клип Ленинграда, который за 6 дней после премьеры набрал более 6 миллионов просмотров. Все дело в провокационном сценарии, который бурно обсуждали в соцсетях после выхода премьеры. Но это только увеличило популярность видео – в марте 2020 года его посмотрели более 21 миллиона человек.

Автор сценария и режиссер работы – украинец Леонид Колосовский:

– У нас была идея рассказать историю конкретной девушки, которая влюбляется в мужчину – внешне он похож на Иисуса, а точнее на тот образ, который ей трактовало искусство. У нее возникают определенные фантазии и чувства, а под влиянием веществ, девушка начинает видеть не только мужчину, но и различные страхи и тревоги. Эту задумку мы и воплотили в жизнь, – объяснил автор сценария и режиссер.

Эксклюзивно для Нового канала Леонид рассказал, как попал на Berlin Music Video Awards:

– Номинация пробуждает интерес к действию! Наверное, ни для кого не секрет, что заявки на участие в премии подаются автором и командой. Но предварительно, я согласовывал идею подачи на премию с Сергеем Шнуровым, так как ему принадлежат все права на клип, и командой MOZGI Production. Не все видеоработы попадают в шорт-лист премии The Berlin Music Awards: во-первых, работа должна отвечать заявленным требованиям, а во-вторых, быть интересной (улыбается) Приятно, что наш клип сочли соответствующим этим параметрам. I_$uss – особенный проект для меня. В первую очередь, потому, что артист полностью доверился, не внес ни единой правки и была возможность раскрыться и реализовать все свои идеи.

Имена финалистов Berlin Music Video Awards будут объявлены 27-30 мая в Берлине. Желаем удачи.

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