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Финал Национального отбора на «Евровидение-2020» состоялся! Конкурсные номера представлены, голоса жюри и зрителей подсчитаны. Момент истины настал – известно, кто поедет на «Евровидение» от Украины в 2020 году. Имя победителя и результаты голосования – смотри в материале Нового канала прямо сейчас!
Грандиозный финал Национального отбора на «Евровидение-2020» прошел 22 февраля в прямом эфире СТБ и UA:Перший. За право представлять Украину на международном песенном конкурсе боролись шесть финалистов:
По результатам финала Национального отбора на «Евровидение-2020», победителями стали Go_A. Именно этот коллектив представит Украину на международном песенном конкурсе в 2020 году, который пройдет в Нидерландах.