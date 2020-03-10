Американский телеканал HBO представила тизер-трейлер мини-сериала в жанре хоррор «Третий день».

Третий день: смотреть официальный трейлер

Мини-сериал «Третий день» расскажет историю мужчины и женщины, которые в разное время приезжают в маленький городок на изолированном острове. Оказывается, что его жители имеют свои тайны. Самые страшный из них – они тщательно соблюдают загадочные старые ритуалы. Убежать с острова никому не удастся.

Главные роли исполнили Джуд Лоу и Наоми Харрис. Также в сериале снимались Эмили Уотсон, Кэтрин Уотерстон, Падди Консидайн, Фрейя Аллан и другие. Первый сезон будет состоять всего из шести серий. Условно «Третий день» будет разделен на две части – «Лето» и «Зиму».

Премьера сериала «Третий день» состоится уже 11 мая этого года.

Читайте также:

Артем Пивоваров устроил тематическую фотосессию с фанами

СЕРИАЛЫ 2020: новинки, которые стоит посмотреть